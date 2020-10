Massimo Lopez lancia l’allarme su Instagram, preoccupati i fan

Massimo Lopez, personaggio dalla lunghissima carriera e amatissimo dal pubblico, ha fatto il triste annuncio su Instagram. Tra i sostenitori, Romina Power.

Massimo Lopez, il personaggio seguitissimo e amato dal pubblico, tramite social ha comunicato di essere positivo al Covid-19. Ha spiegato tramite video che gli era salita la febbre nella giornata di domenica e si è accorto che qualcosa non andava, la febbre era nel frattempo salita a 38 gradi e mezzo. Ha fatto il tampone – come da protocollo – ed è risultato positivo. Lo stesso dichiara che la febbre comunque è riscesa e che viene costantemente monitorato telefonicamente dai medici ma aggiunge che le condizioni risultano buone. “Seguendo poi tutti i protocolli previsti, sono risultato positivo. Sono a casa adesso, monitorato dai medici, telefonicamente.”.

Massimo Lopez, tantissimi i messaggi dei colleghi

La notizia ha certamente lasciato sgomento, numerosissimi i messaggi di auguri per una pronta guarigione da parte non solo del pubblico che lo segue da tantissimi anni – gli esordi nel comico avvennero nel lontano 1982 insieme all’amico Tullio Solenghi ed alla bravissima Anna Marchesini scomparsa prematuramente nel 2016 a causa di una malattia -ma anche da volti noti dello spettacolo. Tanti infatti a sostenere il collega, da Mara Venier a Virginia Raffaele, Paola Barale, Fiordaliso, solo per citarne alcuni. Romina Power, amica di vecchia data con il doppiatore incrocia le dite. Massimo Lopez ne approfitta per ribadire un concetto che ancora a molti sfugge: “Vi esorto a fare comunque tanta tanta attenzione, usando mascherine e distanziamento sociale il più possibile. Vi terrò informati. Vi abbraccio e incrociamo sempre le dita.”

Un invito per chi ancora urla al complotto del governo, ad adottare le misure necessarie per contrastare il virus che esiste. Delle semplici azioni che se compiute da tutti possono veramente salvare la vita.

