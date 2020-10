Michela Quattrociocche bella fa perdere il fiato. La FOTO speciale

Michela Quattrociocche torna a far battere il cuore ai suoi fan che la seguono sui social. C’è una nuova luce nei suoi occhi

Michela Quattrociocche stravolge tutti con la sua bellezza. Quegli occhioni verdi danno filo da torcere a chiunque la guardi e infatti i suoi fan non riescono a fare a meno di seguirla. E’ molto attiva sui social dove pubblica foto e video in cui si mostra sensuale Dopo la fine della storia con Aquilani, il suo cuore è tornato a battere per qualcun altro. Non è passato molto tempo ma la donna sembra già essersi rinnamorata. I suoi occhi infatti brillano di una nuova luce…

Michela Quattrociocche, una nuova luce nei suoi occhi