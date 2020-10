Michelle Hunziker sul viale dei ricordi. “Mi manca essere incinta”

Michelle Hunziker. Ottobre è un mese speciale per la conduttrice di origini svizzere. Tanti avvenimenti da festeggiare e da immortalare

Tutto il clan Hunziker / Trussardi si è riunito pochi giorni fa per dar via ai festeggiamenti per celebrare occasioni speciali che riguardano divesi membri della famiglia. La piccola Sole ha compiuto 7 anni il 10 ottobre, la nonna Ineke 77. Inoltre Michelle e Tomaso hanno raggiunto il sesto anniversario di matrimonio.

“Ci sono tanti 7. Gli anni di Sole, quelli di mia madre, io sono nata nel ’77. Dovrei giocarmeli?” – ironizza la popolare conduttrice televisiva.

Ai festeggiamenti è presente anche Aurora Ramazzotti, prima figlia della Hunziker avuta dal cantante Eros, che si è presentata accompagnata dal suo fidanzato, ormai convivente, Goffredo Cerza.

Lasciandosi andare ad un momento di nostalgia, Michelle pubblica delle Instagram stories cariche di emotività. “Sfoglio sempre l’album delle fotografie delle mie ragazze prima dei loro compleanni, sono una a cui piace ancora stamparle” – dice nei video diffusi in rete.

LEGGI ANCHE –> Alessia Marcuzzi| Malinconica in dolcevita azzurro, ma il primo piano è un incanto – FOTO

Michelle Hunziker. Un messaggio a tutte le donne incinte

Visualizza questo post su Instagram data: 10 Ott 2020 alle ore 2:04 PDT

Rivedendo le immagini in cui aspettava Sole, lancia un messaggio a tutte le donne incinta in questo momento: “Godetevi il vostro pancione, è un momento di beatitudine più totale. E’ una cosa che mi manca tantissimo.”

Invece di rivedersi madre però, Michelle Hunziker sorprende tutti e fa un balzo in avanti, scoprendosi in una veste in cui è difficile immaginarla al momento, quella di nonna: “Ogni tanto mi scende qualche lacrima anticipata se penso ai loro matrimoni o ai miei nipoti un giorno… pensate come sono messa.”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter