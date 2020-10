La minaccia di Ivan: “Mi mantieni o do fuoco a tua figlia”. Cosa è successo

Ivan, uomo disoccupato di 28 anni minacciava da tempo la compagna e sua figlia: dopo la denuncia immediato l’arresto

Questa è la storia di Ivan, un uomo di 28 anni disoccupato che da qualche tempo minacciava la sua compagna e la figlia. La denuncia è arrivata direttamente dalla convivente per stalking ed ora l’accusato è in carcere. “Sei una donna di mer… devi crepare, non vali niente, tu non mi porti rispetto”. Questa è solo un esempio di quello che l’uomo diceva alla sua compagna, poi le strappava il telefono di mano mentre parlava con il padre di sua figlia e le urlava: “A me non me ne frega nulla di tornare in galera, ti metto il ferro in bocca tanto non ho paura di tornare in galera” il tutto davanti alla figlia di lei, di otto anni.

Ivan, minacce e accuse

Ivan, secondo quanto riporta il gip, aveva legami con la famiglia Spada e a sua disposizione un’arma. Il movente della violenza era economico: durante l’emergenza sanitaria l’uomo impiegato in un supermercato si era trovato disoccupato. Continuava quindi a chiedere soldi alla compagna che accusava per aver perso tutto e di non poter fare più la vita di prima. La convivente si era sottoposta per mesi a vessazioni di ogni genere, gli aveva anche bonificato 1.800 euro per pagare i suoi debiti dopo aver scoperto che lui aveva denunce anche per numerosi mancati pagamenti.

Minacce di ogni tipo uscivano da quella bocca contro la compagna e la figlia. Ora l’uomo è in carcere e dovrà sottoporsi al processo che confermerà la pena da scontare.

