Miriana Trevisan stupefacente, tutta scosciata: che incanto – FOTO

Miriana Trevisan ha fatto impazzire tutti i suoi follower con una foto strepitosa in cui ha messo le sue gambe in primissimo piano.

Miriana Trevisan è una showgirl molto amata e seguita dagli italiani. La nativa di Napoli è dotata di una sensualità fuori dal comune e di grande fascino: le sue curve da paura continuano a far sognare i numerosissimi ammiratori. La 47enne, nonostante l’avanzare degli anni, è in splendida forma. Dopo l’ottimo debutto nel mondo televisivo in ‘Non è la Rai’, la Trevisan è diventata una delle due veline di ‘Striscia la Notizia’ tra il 1994 e il 1995. Nella sua straordinaria carriera, la showgirl napoletana è stata al fianco di Corrado ne ‘La Corrida’, con Mike Buongiorno a ‘La Ruota della fortuna’ e il Gabibbo a ‘Paperissima’. La classe 1972 è stata anche concorrente del reality ‘L’isola dei Famosi’, chiudendo al quarto posto. Miriana, poco fa, ha messo in rete una fotografia straordinaria: la ragazza indossa un outfit incredibile e le sue gambe da urlo sono in primissimo piano.

Miriana Trevisan tutta scosciata: che incanto

Miriana, nell’ultimo scatto condiviso in rete, indossa un vestito molto sexy e le sue gambe sono in bella mostra. Il viso della nativa di Napoli è come al solito incantevole. La showgirl è comodamente seduta su una roccia ed è immersa nella natura. Il post ha già superato ampiamente i 1000 cuoricini mentre gli utenti stanno commentando con enfasi ed entusiasmo. “La natura è un’opera d’arte a cielo aperto”, ha scritto nella didascalia.

La showgirl non smette di incantare: qualche settimana fa fece impazzire i suoi fan con una foto straordinaria con il suo splendido décolleté in primissimo piano.

