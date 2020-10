Naike Rivelli e mamma Ornella, la FOTO che commuove il web

View this post on Instagram

Because my armpits matter !!! 🤦🏻‍♀️🤪🤪😂🤦🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤪🤣😂😂😂 no one can judge me not even #gillette @gillette @gillette_italia In questa nuova era della serie: famo vedere tutto tranne il pelo… 🤦🏻‍♀️🤷🏻‍♀️ dove va di moda mostrare tutta la verità tranne il proprio corpo nudo.. che rimane un tabù 🤦🏻‍♀️🤷🏻‍♀️😂🤪🤣🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ Ho deciso di lasciare la mia ricrescita di peli sotto le ascelle!! Evviva il pelo 🤦🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤪😂🤣 evviva la verità 🤦🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤪😂🤪❣️ #nessunomipuògiudicare #noonecanjudgeme #gag #naikerivelli #humour @ornellamuti