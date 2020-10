Paola Saulino incendia Instagram, in intimo è esplosiva – FOTO

Proseguono gli scatti super provocanti di Paola Saulino, l’influencer napoletana fa sognare: forme incontenibili in lingerie

Alcuni tra gli scatti più provocanti che si possano osservare di recente su Instagram portano la sua firma. Influencer decisamente poco convenzionale, capace di ritagliarsi un suo seguito di tutto rispetto negli ultimi tempi. Parliamo di Paola Saulino, napoletana classe 1989. I più attenti la ricorderanno protagonista dell’iniziativa ‘Pompa Tour’, in occasione del referendum costituzionale svoltosi nell’autunno del 2016. Si tratta, di sicuro, di una personalità a dir poco estroversa e provocante, a livello intellettuale e non. Aiutata da forme a dir poco generose, si è creata un personaggio piuttosto appariscente su Instagram, dove nelle dirette con i suoi followers spazia da rubriche ironiche sul calcio (è tifosissima del Napoli) a vere e proprie ‘lezioni’ di educazione sessuale, anche piuttosto esplicite.

Paola Saulino, super sexy in intimo trasparente: il lato A è super

Soprattutto, non mancano, mai, ma proprio mai, foto che accendono la fantasia in men che non si dica. Come quella di oggi, in cui, di fronte all’obiettivo, si fa immortalare in semplice lingerie intima. Il colore rosa pastello e la trasparenza aiutano a intuire perfettamente cosa c’è sotto, lasciando davvero poco spazio all’immaginazione. Senza contare che le forme a dir poco esplosive fanno sì che l’intimo fatichi e non poco a contenere il suo lato A, e non solo.

Fan letteralmente in delirio per Paola, come sempre da un po’ di tempo a questa parte. Al punto che in molti ormai le chiedono sempre la stessa cosa, e cioè se e quando deciderà di darsi al cinema per adulti. Sogno proibito di molti, ma che resterà irrealizzato. La stessa Paola ha già spiegato più volte che si tratta di una carriera che non intende assolutamente intraprendere. Pazienza, è sufficiente ammirarla in tutto il suo fascino verace anche così.

