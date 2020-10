Sfodera tutta l’avvenenza che le è propria, Raffaella Fico. La napoletana è sempre bellissima e sa come fare per risultare irresistibile.

Un post condiviso da ficoraffaella (@ficoraffaella) in data: 15 Ott 2020 alle ore 2:53 PDT

Quanti scatti ha pubblicato Raffaella Fico sul suo profilo personale Instagram. La ex compagna di Mario Balotelli, dalla quale nel 2013 ebbe anche la bellissima figlioletta Pia, si mostra più bella che mai in tanti scatti nei quali sfodera femminilità ed eleganza.

La 32enne originaria, per la precisione, di Cercola, ama in particolar modo mostrarsi al naturale. Ed in un post ci tiene a puntualizzare di apparire al 100% senza filtri né uso ed abuso di Photoshop. “Questa sono io, only me, nofilter”. Ed il risultato è eccezionale. Lei se ne sta distesa e mette in bella mostra le gambe ed il resto del suo fisico. Risultando davvero sensazionale.

Raffaella Fico, sempre troppo bella

Nel frattempo va tutto a meraviglia con il suo nuovo compagno, Giulio Fratini. I due hanno vissuto delle vacanze tra Italia e Grecia, scegliendo sempre località rinomatissime di mare. Da Forte dei Marmi a Mykonos, la coppia è apparsa molto affiatata ed in grande sintonia. Chi è Fratini? Un imprenditore di successo. Stando alla rivista statunitense ‘Forbes’, lui rientra nel novero degli imprenditori più facoltosi tra quelli con meno di 30 anni.

Un post condiviso da ficoraffaella (@ficoraffaella) in data: 10 Ott 2020 alle ore 4:25 PDT

Ma anche con Mario Balotelli il rapporto è buono, finalmente. Proprio in virtù della presenza della loro figlia. Prima di Fratini infine c’era stato Alessandro Moggi, con il quale la Fico si è lasciata suscitando non poca sorpresa tra i suoi ammiratori.