Sapevate che Benedetta Rossi ha un agriturismo? Vediamo alcune FOTO e dove si trova

Immerso nella campagna marchigiana ad Altidona, l’agriturismo La Vergara di Benedetta Rossi è un gioiellino dove ricaricare le pile e assaporare la cucina locale

Le ricette di Benedetta Rossi sono ormai un punto di riferimento per molti follower che non perdono occasione di seguirla per trarre sempre validi consigli per realizzare delle vere prelibatezze culinarie. Ad aiutare Benedetta Rossi nella produzione dei video vi è l’inseparabile marito Marco.

Benedetta Rossi vanta 3,3 milioni di follower che la seguono con grande stima e affetto per conoscere i suoi trucchi in cucina particolarmente utili per realizzare dei piatti gustosi in grado di allietare anche i palati più esigenti. Prossima sarà l’uscita del suo ultimo libro e moltissime le iniziative che bollono in pentola e di cui non può ancora parlare, per Benedetta il successo sembra davvero inarrestabile.

Avete mai visto il suo agriturismo, nonché sede delle riprese dei suoi numerosi video tutorial? l meraviglioso agriturismo La Vergara di Benedetta Rossi è immerso nel verde delle Marche, in un punto strategico che consente di visitare sia le zone di mare che quelle di montagna. Sito in Contrada Svarchi, 12 di Altidona, nella campagna Marchigiana da cui è possibile vedere il mare Adriatico, le colline, i borghi della Val d’Aso e in lontananza anche i monti Sibillini.

Nell’agriturismo dei Benedetta di trova la nota panchina dei tuoi video tutorial

Qui gli ospiti possono trascorrere le loro giornate in alcuni appartamenti indipendenti in stile rustico, godendo dell’ampio giardino e della bella piscina. Sembra essere la soluzione giusta per chi desidera trascorrere alcuni giorni all’insegna del relax e della buona cucina.

Nell’agriturismo si trova anche la nota panchina che si vede in apertura e a volte in chiusura delle varie puntate del programma “Fatto in casa per voi” di Benedetta Rossi. I prezzi possono variare dai 30 ai 90 euro mentre la mezza pensione arriva a costare sui a €100.

La cuoca però, ai molti che le stanno chiedendo se riaprirà le porte per chi volesse trascorrervi un fine settimana, lei risponde che resterà chiusa fino a data da destinarsi perché non ci sono molti appartamenti ed è comunque un ambiente troppo piccolo per ospitare troppe persone viste le restrizioni anti Covid in atto.

