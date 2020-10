Temptation Island, Speranza e Alberto al falò finale: “È un mostro”

Nella quinta puntata di Temptation Island, dopo l’esplicito tradimento del fidanzato, Speranza si è ritrovata faccia a faccia con Alberto al falò finale. Resa dei conti anche per Francesca e Salvo, mentre Carlotta e Nello sono agli sgoccioli

È andata in onda la quinta puntata di Temptation Island che ha visto due delle tre coppie rimaste arrivare a confrontarsi faccia a faccia. A tenere banco sono stati soprattutto Speranza e Alberto. I due, che stanno insieme da sedici anni, hanno affrontato un percorso nettamente diverso. Alberto, nel villaggio dei fidanzati, si è da subito avvicinato alla single Nunzia con la quale ha iniziato a relazionarsi, causando così malessere nella compagna Speranza. Sebbene nel corso delle settimane si fossero avvicinati moltissimo il colpo di scena è giunto proprio nella scorsa puntata quando la fidanzata si è trovata a guardare delle immagini inequivocabili.

LEGGI ANCHE -> Non c’è pace per Ballando con le Stelle, lo spareggio è annullato

Alberto bacia la tentatrice, segue il confronto finale con Speranza

Partiti per un weekend richiesto proprio da Alberto, quest’ultimo e la single si sono ritrovati in barca a passare la notte insieme. Ed è scattato il bacio. I video di quei momenti sono stati consegnati alla fidanzata Speranza che, sebbene avesse già espresso il suo sdegno davanti a un evidente tradimento non è riuscita a trattenersi. “È un mostro“, ha dichiarato in lacrime, mentre l’amica Carlotta la consolava dandole tutto il suo appoggio.

LEGGI ANCHE -> Barbara D’Urso lite in diretta con il suo ospite: “Ma ti rendi conto di quello che dici?”

Giunti al termine dei loro ventuno giorni, Speranza e Alberto si ritrovano faccia a faccia al falò di confronto. C’è tensione tra i due e mentre Alberto spiega di aver ritrovato una felicità che credeva di aver perso, pur confermando un sentimento che lo lega alla compagna, Speranza resta ferma sulle sue posizioni. “Ti amo da morire, ma mi hai fatto troppo male. Hai finto tutti questi anni“, afferma. La coppia non sembra trovare un punto di incontro ma come andrà a finire tra di loro lo scopriremo solo nella prossima puntata.

Anche Carlotta ha affrontato un ultimo falò prima di quello finale con il fidanzato Nello, sempre più vicino alla tentatrice Benedetta. Con quest’ultima ha iniziato a confidarsi anche sulla propria famiglia. La sua ragazza ha reagito malamente soprattutto alle parole utilizzate dal compagno che ha dichiarato di voler “cambiare vita” una volta uscito dal programma. In lacrime ha più volte sottolineato il suo “odio” e ha confessato: “Potrei non rispondere delle mie azioni quando ce lo avrò davanti“.

Infine la coppia formata da Francesca e Salvo ha concluso la sua avventura a Temptation Island. Dopo l’ennesimo video nel quale il suo fidanzato ha dichiarato di sentirsi single e ha mostrato una certa determinazione a chiudere la storia, Francesca chiede il falò di confronto finale. Se dapprima la coppia sembra non voler continuare in questo modo, con l’aiuto di Alessia Marcuzzi che cerca di farli ragionare sui loro problemi decidono di darsi una seconda possibilità uscendo dal programma insieme.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter