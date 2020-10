Valentina Vignali: top e minigonna total white, visione celestiale – Foto

Valentina Vignali: top e gonna total white. Addominali e gambe pazzesche per l’influencer che regala una visione celestiale, foto.

Valentina Vignali sempre più bella su Instagram. Top corto, minigonna bianca e gambe e addominali in bella mostra. L’influencer fa sognare i suoi followers sfoggiando un fisico strepitoso e in perfetta forma. Allenamento e alimentazione sana ed equilibrata permettono alla Vignali di essere sempre strepitosa come mostrano le foto che è possibile vedere sul suo profilo Instagram.

Amante dello sport, in particolare del basket che, con il tempo è diventato anche il suo lavoro, Valentina Vignali si allena ogni giorno sfoggiando un fisico e delle forme assolutamente spettacolari che lasciano tutti senza fiato sia quando le sfoggia in bikini sia quando indossa outfit sportivi, casual o eleganti.

Valentina Vignali, bikini e dedica d’amore al fidanzato Lorenzo Orlandi

In bikini, Valentina Vignali che regala un panorama da infarto, è assolutamente strepitosa come potete vedere nella foto qui in alto. Oltre a regalare una foto mozzafiato ai fans, Valentina ha condiviso l’immagine in cui stringe la mano del fidanzato Lorenzo Orlandi per scrivergli una vera e propria dichiarazione d’amore.

“Amo le sere in cui ti accarezzo i capelli, ti addormenti sopra di me, e devo spostarti come i bambini. Amo quando strizzi l’occhio sinistro per prendere meglio le note mentre canti qualcosa con la chitarra, oppure sentire il tuo profumo sulla mia maglietta che resta anche quando te ne sei andato. Amo anche quando mi fai arrabbiare, te ne accorgi e cerchi di rimediare subito dopo, io che non riesco a tenere il broncio e scoppiamo a ridere insieme. Sei proprio l’arcobaleno…”, ha scritto la Vignali urlando tutto l’amore che prova per Lorenzo, il ragazzo che era al suo fianco sin da quando partecipò al Grande Fratello.



Bella, serena e felice, Valentina Vignali continua a stupire e a conquistare i suoi followers con cui è sempre schietta e sincera condividendo con loro i momenti più belli della sua vita, ma anche quelli più difficili.

