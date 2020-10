Wanda Nara è sempre attivissima sui social network: la moglie del calciatore Mauro Icardi ha postato uno scatto fantastico in cui indossa un outfit sportivo.

Wanda Nara è in splendida forma: la showgirl argentina, sempre attivissima sui social, ha postato poco fa un bellissimo scatto in cui indossa un completo sportivo. La moglie del bomber ex Inter Mauro Icardi continua a deliziare la sua platea di ammiratori su Instagram con scatti al limite del proibito. Le sue curve non passano mai inosservate, il suo seno prorompente e il suo lato B spaziale conquistano spesso la scena. Wanda, nella sua ultima foto messa in rete, stupisce davvero tutti.

Lo splendido scatto di Wanda Nara: outfit sportivo da applausi