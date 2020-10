Alessandro Cattelan, l’imitazione dei giudici di X Factor: tutte le FOTO

X Factor, come ogni anno Alessandro Cattelan porta il suo personale tocco di originalità. Ecco la sua imitazione dei quattro giudici del talent.

Che X-Factor è senza Alessandro Cattelan? L’amatissimo conduttore ha assunto ancora una volta il timone del talent show, dirottandolo verso nuovi orizzonti di comicità. Durante la puntata di ieri sera, Cattelan è rimasto in disparte insieme ai giudici che avevano già passato la fase dei bootcamp. Si è dunque intrattenuto dietro le quinte con Hell Raton e Mika (capitani rispettivamente delle squadre Under Donne e Over), commentando le difficili scelte di Emma e Manuel Agnelli per le categorie Under Uomini e Gruppi. Una puntata davvero piena di emozioni, che ha visto il conduttore fare come d’abitudine da collante tra il quartetto di giudici.

Al termine della puntata, Alessandro Cattelan ha pubblicato un divertente fotomontaggio che lo vede interpretare i ruoli dei quattro giurati. Vai alla pagina successiva per vedere le foto.

Alessandro Cattelan “si fa in quattro”: le imitazioni dei giudici