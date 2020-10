Andrea Delogu, il suo ultimo VIDEO lascia il web a bocca aperta

Andrea Delogu ha un profilo Instagram molto particolare. Parole, colori, video divertenti. Ecco cosa ha pubblicato di recente

Andrea Delogu non si ferma più. Attrice, conduttrice, scrittrice, la donna è un artista a 360° sempre pronta a mettersi in gioco. Molto attiva anche sui social, lì è seguita da 307mila follower con i quali condivide non solo foto e video ma anche idee e pensieri. Il suo profilo non è soltanto bellezza e sensualità, dietro i suoi post c’è molto di più. Il suo ultimo video ha lasciato tutti a bocca aperta, guardate cosa ha combinato.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Chris Joseph Caraccioli, chi è il concorrente di chi Vuol essere milionario

Andrea Delogu, con il rosa è ancora più bella