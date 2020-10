Sta facendo ammattire tutti Anna Tatangelo con il suo sapere osare. La cantante è la grande protagonista nella nuova clip con Gemitaiz.

Strepitosa Anna Tatangelo. La cantante già da tempo ha attuato un cambiamento importante e sotto agli occhi di tutti. Ed una nuova dimostrazione arriva dal suo outfit mostrato all’interno del videoclip di ‘Fra Me e Te’.

LEGGI ANCHE –> Riuscito l’esperimento con Gemitaiz: convince ancora con il singolo “Fra me e te”

Si tratta del nuovo singolo realizzato in collaborazione con il 32enne rapper romano Gemitaiz. Lei spazia con successo in altri generi musicali, in particolar modo esplorando la musica trap e le varie galassie del rap. I risultati sono sotto agli occhi di tutti e sono da applausi. La 33enne ciociara è una vera e propria dea della seduzione, con un vestito in latex di colore rosso e quello sguardo da vera e propria predatrice. Quanto sa essere sensuale la bellissima Anna. Ed i suoi scatti fanno fermare il tempo, date un’occhiata.