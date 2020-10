Il nuovo singolo di Anna Tatangelo “Fra me e te” è un altro esperimento riuscito per la cantante, che questa volta si è affiancata al rapper Gemitaiz

In estate ha sorpreso il pubblico con il brano “Guapo” che ha rappresentato una vera e propria svolta nella sua carriera. Parliamo di Anna Tatangelo che ha deciso di esplorare generi musicali differenti e di sperimentare una serie di linguaggi artistici con i quali non era mai entrata in contatto fino a quel momento. La collaborazione con Geolier è stata un successo, il brano ha ricevuto più di 20 milioni di streaming ed è stata una delle più ascoltate della scorsa stagione. Un nuovo look, più aggressivo e anche più adatto a una giovane artista come lei. La sua carriera è iniziata quando aveva appena 15 anni e in alcune occasioni si è preteso che vivesse un’età differente rispetto a quella reale. Questa nuova Anna convince e il nuovo singolo “Fra me e te” ne è l’ennesima prova.

Il nuovo singolo di Anna Tatangelo insieme al rapper Gemitaiz

Dopo il successo di “Guapo” torna con un nuovo singolo accanto a un grosso nome della scena rap, Gemitaiz. In “Fra me e te” racconta una storia d’amore apparentemente clandestina, che si vuole tenere lontana da occhi indiscreti. “Meglio chiuderla qua perché lo so come andrà, lo so / Che poi uno di noi due si fa male / Pensa alle nostre facce sul giornale / Deve restare fra me e te” canta nel ritornello. E lei, che ha sempre visto la propria vita privata raccontata dai media, ne sa qualcosa.

Per l’annuncio dell’uscita del brano la cantante aveva fatto riferimento alle fiabe e in particolare a quella di “Cappuccetto Rosso“. La copertina del singolo la vede con un vestito rosso, ma è lei a tenere al guinzaglio il lupo. In mano un fucile da caccia, quasi a dimostrare come sia lei al comando.

“Fra me e te” è stato prodotto dal noto artista Mixer T ed è risultato ancora una volta un esperimento perfettamente riuscito. Anna Tatangelo sembra trovarsi a suo agio in questa nuova fase artistica, che l’ha vista allontanarsi per la prima volta dal pop melodico con la quale si è sempre presentata al pubblico. A soli 33 anni ha ancora il tempo e le possibilità per continuare a esplorare nuovi orizzonti musicali e la cantante sembra proprio intenzionata a farlo.

