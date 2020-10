Antonella Fiordelisi, look da collegiale intrigante e malizioso – FOTO

Nella sua pagina Instagram ha condiviso un nuovo scatto provocante, i fan impazziscono ogni volta per le sue pose sinuose e le forme del corpo procaci

Antonella Fiordelisi, 22 anni, milita nella Nedo Nadi A2 e nella nazionale Italiana nella sezione Under 20 spada. Ha vinto la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Cadetti e Giovani 2017 di Cagliari nella categoria Spada ma è anche laureata in Scienze Politiche nell’Università degli Studi Giovanni Vanvitelli.

Il suo profilo Instagram sta cavalcando l’onda della popolarità, con già 1,1 milioni di follower al seguito. Al grande pubblico è conosciuta anche per essere un’influencer molto seguita e modella per diversi brand di moda e prodotti per il benessere personale.

Nel 2017 è stata uno dei volti delle tentatrici di Temptation Island ma sono i suoi flirt l’hanno aiutata a farsi conoscere al grande pubblico come Amedeo Barbato a Gonzalo Higuain. Oggi però Antonella è fidanzata con Francesco Chiofalo, storia ufficializzata il 2 maggio 2019. Una storia però fatta di alti e bassi, litigate e rappacificamenti sempre condivisi sui social.

