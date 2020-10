Aurora Ramazzotti stuzzica i suoi followers su Instagram: la figlia di Eros e Michelle Hunziker senza veli, la copre solo…il gatto

Tra le celebrità del mondo di Instagram, non si può non annoverare anche Aurora Ramazzotti. La figlia di Eros e di Michelle Hunziker è un personaggio molto seguito dalla community social. Una ragazza bellissima, che però usa il suo profilo in maniera ‘diversa’ rispetto ad altre personalità famose. Una influencer decisamente fuori dai canoni, che canta fuori dal coro, mostrando anche una certa profondità di pensiero e una certa umiltà. E’ facile riconoscersi nei suoi post in quelli di una ragazza assolutamente normale, che dai suoi genitori ha preso sicuramente senso dell’autoironia e semplicità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Aurora Ramazzotti cambia look. Taglio di capelli pazzesco, è bellissima – FOTO

Aurora Ramazzotti, l’augurio di buon weekend senza veli

Anche lei tuttavia, quando vuole, sa stuzzicare eccome i suoi fan. Lo abbiamo detto, si tratta di una ragazza molto bella (per gli ammiratori, una brutta notizia: è purtroppo fidanzata da tempo con un ragazzo di nome Goffredo), consapevole del suo fascino. E su questo, naturalmente, gioca. Questa volta, nelle stories di Instagram, una immagine davvero maliziosa: un messaggio di buon weekend, ma senza veli. Per coprire le sue forme, utilizza come ‘schermo’ il gattino di papà Eros.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Aurora Ramazzotti e la lezione di fitness: l’outfit mostra tutte le sue grazie – VIDEO

Il piccolo Elvis a sua volta è diventato un beniamino dei fan di Aurora. Si tratta di un gatto persiano, della stessa razza di Saba, la tenera gattina della ragazza, già protagonista di alcune foto e video. Saba a dire il vero non sembra avere accolto con grandissima simpatia il nuovo arrivato e in generale mantiene sempre una espressione corrucciata, che scatena l’ilarità dei fan di Aurora.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.