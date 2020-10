Una Barbara D’Urso in preda ai bollenti spiriti mostra ai suoi followers come si è alzata. “Oggi sono così”, e mostra uno scatto strepitoso.

Visualizza questo post su Instagram Mi sono svegliata così 😜💋#colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 16 Ott 2020 alle ore 2:08 PDT

Già durante la scorsa estate Barbara D’Urso aveva osato, mostrando delle fotografie nelle quali si scopriva più del dovuto. La conduttrice napoletana però continua a manifestare questa sua voglia di mettersi in discussione e di deliziare i suoi followers.

LEGGI ANCHE –> Alessandro Cattelan, l’imitazione dei giudici di X Factor: tutte le FOTO

Nonostante le 63 primavere sulle spalle, portate molto bene invero, la presentatrice televisiva di diversi programmi molto seguiti sulle reti Mediaset dimostra di avere ancora più di una cartuccia da sparare in fatto di fascino e di femminilità. Ed eccola allora sfoderare delle pericolose armi di seduzione. La vediamo appoggiata

LEGGI ANCHE –> Grande Fratello Andrea Zelletta nella bufera: insulti pesanti a Tommaso Zorzi

Barbara D’Urso, lei vuole provocare

Visualizza questo post su Instagram Specchio 💋#smile #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 15 Ott 2020 alle ore 10:29 PDT

truccata in maniera ineccepibile, mentre rivolge uno sguardo languido all’obiettivo. A destare maggiore interesse sono le sue mani, che sono nella posizione di tirare fuori tutto e di calare il vestito elegante che indossa. Certo è che tale posa, se a tantissimi piace (ci sono oltre 12mila like, n.d.r.) a diversi altri suscità ilarità e sarcasmo. Qualche hater poi si lascia andare ai soliti insulti beceri.

LEGGI ANCHE –> Beautiful, anticipazioni puntata 16 ottobre: Shauna interviene

Visualizza questo post su Instagram Si esce!!💋#colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 14 Ott 2020 alle ore 12:05 PDT

Fatto sta che, tanto nel bene quanto nel male, la D’Urso è un personaggio pubblico che sa sempre come fare per far parlare di sé. La dimostrazione chiara di quell’adagio che recita: “Nel bene o nel male, purché se ne parli”.