Belen Rodriguez, il figlio Santiago viene rifiutato da “La Scala” di Milano

Santiago, il figlio di Belen Rodriguez e di Stefano De Martino viene rifiutato da La Scala di Milano. Stupore da parte dei genitori e non solo.

Santiago De Martino ha ereditato da papà Stefano la passione per la danza. Affascinato da questo mondo, pieno di soddisfazioni ma anche di sacrifici e porte sbattute in faccia, il piccolo avrebbe partecipato a delle audizioni presso La Scala di Milano. I provini però non sarebbero andati bene per Santiago, infatti viene scartato. Prima grande delusione per il De Martino junior, un rifiuto che certamente sta scomodo anche ai genitori considerate soprattutto le rispettive professioni; ballerino il padre e showgirl la madre. Santiago ha solo 8 anni, quindi ha una vita davanti per affinare le sue competenze tecniche e con perseveranza raggiungerà i suoi obiettivi.

Santiago è molto amato, tanto da essere già una baby star: Su Facebook ha una pagina al pari degli altri personaggi pubblici ed è seguito da ben 65 mila utenti. Su Instagram pare che non abbia ancora il suo profilo ufficiale ma numerose sono le pagine di Stefano De Martino fan page, insomma un bambino prodigio.

Belen Rodriguez sostiene il piccolo Santiago

Come ogni mamma, Belen Rodriguez condivide sui social molti momenti che trascorre insieme al figlio Santiago. Appassionato di moda come Belen, si presta agli scatti della mamma che condivide poi sul suo profilo social. L’ultimo scatto risale a qualche giorno fa in veste di modello: Mi todo scrive la showgirl argentina accanto alla foto. Ovviamente non sono mancati gli attacchi alla Rodriguez; anche sulle foto di un bambino di 8 anni i leoni da tastiera non riposano mai.

I soliti commenti fuori luogo, soprattutto considerando il momento madre-figlio che Belen voleva condividere con i suoi quasi 10 milioni di follower. Ma la showgirl argentina è abituata a questi attacchi e va oltre, sempre accanto a Santiago.

