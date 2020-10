Carolina Stramare , Miss Italia a letto è super sexy, solo intimo – FOTO

Carolina Stramare non lascia in pace i suoi fan e pubblica foto sensuali e molto provocanti. Il web impazzisce per lei

Carolina Stramare non ha ancora lasciato lo scettro di Miss Italia visto che il concorso di bellezza, che solitamente si tiene a Settembre, è stato rimandato. Così la ragazza è partita per Shangai e saluta i suoi fan da lì attraverso i suoi canali social. Molto attiva sui social, la reginetta d’Italia è seguita da 186 mila followers che quotidianamente interagiscono con lei riguardo ad ogni argomento.

Carolina Stramare, intimo nero e posa sensuale

La giovane Miss Italia già sente la nostalgia di casa e così per sentirsi un po’ meno sola ha deciso di aprire una conversazione con il popolo Instagram che la segue. Ha risposto alle tante domande che le sono arrivate, interagendo con la sua community. Lo ha fatto però indossando un completino intimo molto sensuale e provocante…il nero le sta d’incanto.

I più attenti avranno notato un dettaglio che di certo non passa inosservato. L’intimo nero sembra fatto apposta per lei.

Carolina saluta i suoi fan da Shangai, intanto anche lei consiglia di essere responsabili e seguire le misure di sicurezza per far sì che tutto possa tornare come prima anche in Italia.

