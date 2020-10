“Chiudere così in blocco le scuole non è la migliore soluzione”. A parlare in questi termini è stato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Il Premier, accolto dai giornalisti a Bruxelles ha subito bacchettato il presidente della Regione Campania De Luca a margine della prima giornata dei lavori del Consiglio Europeo. L’ex sindaco di Salerno, nella giornata di giovedì 15 ottobre, ha deciso di chiudere tutte le scuole della Campania, Università comprese, fino al 30 di ottobre , dopo che nella giornata di oggi i contagi sotto al Vesuvio sono saliti a sopra i 1000.

Giuseppe Conte non è stato molto morbido con De Luca, anche se ha poi spiegato che , “le singole regioni possono adottare misure più restrittive. Dico semplicemente, e faccio una prima valutazione, che chiudere subito in blocco tutte le scuole è una soluzione che sembra a portata di mano e molto facile. Ma anche dal punto di vista delle scelte – prosegue Giuseppe Conte – degli indirizzi politici dei segnali che noi diamo sull’importanza dei nostri ragazzi di perseguire una modalità di apprendimento completa quale è quella in presenza, non è il miglior segnale che stiamo dando”.

Ragionare e collaborare insieme

"Ritengo sempre che si debba ragionare, parlare, collaborare con tutte le autorità territoriali, in primis con i presidenti delle regioni e i rappresentanti dell'Anci – ha proseguito l'avvocato pugliese – perchè la nostra forza per affrontare questa difficile prova, questa nuova ondata è sempre quella di collaborare". I giornalisti, hanno poi domandato al Premier Giuseppe Conte se fosse stato a conoscenza dell'incontro di oggi tra prefettura e Presidente della Regione Fontana su un possibile Lockdown su Milano: "Non mi aspetto un lockdown su Milano" ha subito chiosato Conte. Il video dell'intervento a Bruxelles del Premier

Anche il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ha commentato in serata giovedì la decisione del Presidente della Regione Campania De Luca: “La decisione è profondamente sbagliata e anche inopportuna. Sembra ci sia un accanimento del governatore contro la scuola. In Campania lo 0,75% degli studenti è risultato positivo a scuola e di certo non se lo è preso a scuola. La media nazionale è 0,80. Se c’è crescita di contagi non è di certo colpa della scuola”. Vedremo ora se il Governo impugnerà questo ennesimo provvedimento di Vincenzo De Luca

