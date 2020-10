Chris Joseph Caraccioli, chi è il concorrente di chi Vuol essere milionario

Chris Joseph Caraccioli è il nuovo concorrente di Chi vuol essere milionario. Appena maggiorenne ha deciso di partecipare al programma

Curiosi di sapere qualcosa in più sul giovanissimo concorrente di Chi vuol essere milionario? Si chiama Chris Joseph Caraccioli, ha 18 anni e viene da Licata. Ha partecipato all’ultima puntata del programma dello zio Gerry, andata in onda il 15 ottobre. “Sono felice di fare questa esperienza, sperando che vada tutto bene – ha spiegato al conduttore curioso – Mi ha spinto a venire qua il desiderio di fare una nuova esperienza visto che nella mia vita non ne ho fatte molte, essendo ancora un giovane ragazzo. – continua – Poi ho voluto mettere alla prova le mie conoscenze. Sono uno che si mette molto alla prova – e ancora – Poi non sono mai stato in televisione. Inoltre, mi farebbe molto comodo vincere qualcosa“. Il ragazzo frequenta il liceo classico V Linares ed ha la media del 9,67.

Chris Joseph Caraccioli, chi lo ha scelto

Molti si saranno chiesti perché gli autori abbiano scelto proprio questo ragazzo. E’ stato proprio lo zio Gerry a confidare agli spettatori cosa ha spinto il cast a puntare su un concorrente così giovane. Il conduttore ha fatto sapere che non appena Caraccioli ha compiuto i 18 anni, ha preso il pullman, è partito da Licata e ha affrontato tredici ore di viaggio per fare il provino a Chi vuol essere milionario. “La sua forza, la sua determinazione, la brillante preparazione e la simpatica intelligenza hanno colpito i miei autori – rivela – che lo hanno fatto tornare a Licata, ma gli hanno detto: ‘Stai lì che prima o poi ti chiamiamo'”.

Visualizza questo post su Instagram #chivuolesseremilionario#gerryscotti#canale5#mediaset Un post condiviso da Chi Vuol Essere Milionario? (@chi_vuol_essere_milionario_) in data: 15 Ott 2020 alle ore 12:37 PDT

Anche i programmi ormai tradizionali puntano ad un target più giovanile che ha fame di conoscenza e sapere.

