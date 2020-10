Clizia Incorvaia ha postato un breve video in cui assaggia un’ostrica: la sua bellezza conquista la scena.

Clizia Incorvaia è una modella e showgirl molto amata e apprezzata dal pubblico italiano. Dopo la partecipazione a programmi come ‘Markette’ e ‘Chiambretti Night’ e un matrimonio con Francesco Sarcina finito male ( i due hanno preso anche parte a ‘Pechino Express), la nativa di Pordenone è stata protagonista del ‘GF Vip’. Nonostante la squalifica dopo poche puntate, la 40enne ha iniziato una relazione con Paolo Ciavarro. Clizia, qualche giorno fa, ha dichiarato di volere un figlio dal suo attuale uomo. La classe 1980, poco fa, ha messo in rete un video molto particolare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Eva Henger, tre selfie e tre infarti: che donna – FOTO

Il video particolare di Clizia Incorvaia

Visualizza questo post su Instagram Desiderio ottenuto 💍💙!!! Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia) in data: 16 Ott 2020 alle ore 12:52 PDT

Clizia, nel breve video condiviso in rete, realizza un suo desiderio: quello di mangiare un’ostrica. Nel filmato la ragazza strappa il mollusco dalla conchiglia con grazia e lo avvicina lentamente alla sua bocca. Guardando la sua espressione, sembra che la pietanza sia stata di suo gradimento. La bellezza del suo viso è incantevole come sempre mentre le sue labbra carnose non passano inosservate. Il filmato ha già raccolto 63mila visualizzazioni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Mercedesz Henger al naturale, come mamma Eva l’ha fatta – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Si sta na meraviglia 🤩 #MonasteriGolfResort Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia) in data: 30 Ago 2020 alle ore 10:28 PDT

La Incorvaia, qualche settimana fa, fece impazzire tutti mettendo in mostra le sue splendide gambe in uno scatto in piscina.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter