Clizia Incorvaia pubblica una foto mentre balla in un abito nero, nei commenti appare un tenero messaggio di Paolo

La Incorvaia danza sotto la pioggia con un abito incantevole nero, sembra uscita da una pubblicità di Dolce e Gabbana. Nei commenti appare Paolo Ciavarro, il suo compagno che commenta scrivendo “Con questo sorriso!” e aggiunge un cuore. I due sono sempre più innamorati. Lei ha da poco compiuto 40 anni, un bel traguardo. Non li dimostra affatto però, sembra infatti una ventenne. Lei stessa ironizza sul fatto di sembrare più giovane ieri con una storia du Instagram, in cui indossa una t-shirt con la scritta “Arrivaci tu così a 40 anni”.

Clizia dopo aver compiuto 40 anni dichiara di voler un figlio da Paolo

Su Instagram ha scritto la vita inizia adesso. Ed è vero ora che ha un nuovo amore, bello che la rende felice e ha ancora l’età per fare figli è il momento giusto per pensarci. Lei ha già una figlia avuta dall’ex marito, il cantante Francesco Sarcina. Con Paolo ci sono 11 anni di differenza ma la loro storia è bellissima, sono la metà l’uno dell’altro. Si completano e ora manca solo un bambino per renderli ancora più felici. Clizia confida che ne hanno già parlato e chissà cosa succederà, lei si sente pronta ad affrontare questa avventura. Anche con la suocera i rapporti sono ottimi, infatti con Eleonora Giorgi si sono intese.

La Incorvaia sostiene di avere un bel legame con lei, come non lo ha mai avuto. Sembra tutto impeccabile in questa storia d’amore, tutto perfetto e speciale. I due sono anche stati da poco ospiti a Verissimo da Silvia Tofanin, dove hanno raccontato il loro amore sin dai primi momenti nella casa del Grande Fratello Vip.

