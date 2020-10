Covid, queste mascherine garantiscono una maggiore protezione. Ecco quali sono

Covid, fra le tante in commercio o fai da te, quali sono le mascherine che garantiscono una maggiore protezione?

Considerata l’impennata di casi di positività al Covid-19, i nuovi DPCM hanno reso le mascherine obbligatorie sia all’aperto che al chiuso. E’ necessario quindi essere certi di scegliere la mascherina giusta che garantisca almeno un livello adeguato di protezione tra quelle presenti sul mercato. Tra le più diffuse – senza considerare quelle in stoffa fai-da-te – vi sono quelle chirurgiche: economiche, monouso e facili da indossare. Quelle chirurgiche sono valide a condizione che non vengano contaminate con le mani – toccare sempre i lati della mascherina e non la parte centrale – e vengano utilizzate una volta sola. Riducono il rischio di contagio in quanto chi le indossa protegge gli altri. Non sono DPI – la sigla sta per dispositivo di protezione individuale – ma sono degli strumenti necessari nella lotta al Covid.

LEGGI ANCHE -> Lombardia, in arrivo le restrizioni

Covid, l’utilità delle mascherine filtranti

Le mascherine filtranti – filtro FFP2 e FFP3 – sono un DPI e le uniche che proteggono dal contagio, merito dei filtri posizionati nel dispositivo di protezione che evitano l’incursione agenti patogeni di dimensioni ridottissime, si parla di millesimo di millimetro. Indossate prevalentemente dal personale medico e sanitario o da chi assiste un soggetto positivo al Covid. Rigorosamente monouso come quelle chirurgiche, dopo il primo utilizzo vanno gettate e sostituite con una nuova. Infine ci sono le mascherine lavabili, le uniche quindi che consentono un prolungato utilizzo. Ovviamente bisogna stare attenti alle mascherine in tessuto, soprattutto a quelle prodotte in casa. Si consiglia sempre di acquistare quelle lavabili certificate che garantiscono sicuramente una maggiore protezione.

LEGGI ANCHE -> Chiusura scuole in Campania, De Luca spiega

Nel caso delle mascherine lavabili occorre prestare sempre attenzione soprattutto a come vengono sanificate, iter necessario per renderle sicure al nuovo utilizzo

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.