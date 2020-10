Nel pomeriggio di ieri, un ragazzo di 22 anni ha perso la vita in un incidente tra un’auto ed un pullman consumatosi a Pianengo, in provincia di Cremona.

Un ragazzo di soli 22 anni è deceduto in ospedale, dove era stato ricoverato in seguito ad un drammatico incidente stradale avvenuto a Pianengo, in provincia di Cremona, nel pomeriggio di ieri. Secondo quanto ricostruito sino ad ora, il giovane si trovava alla guida della sua auto che, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata con un autobus in via Aldo Moro. Sul luogo dello schianto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al ragazzo e lo hanno trasportato in ospedale, dove è deceduto qualche ora più tardi. Illeso il conducente dell’autobus che al momento dell’incidente era senza passeggeri.

Cremona, scontro frontale tra auto e pullman: muore un ragazzo di soli 22 anni

Tragico incidente nel pomeriggio di ieri, giovedì 15 ottobre, a Pianengo, comune in provincia di Cremona, in via Aldo Moro. Secondo una prima ricostruzione, riportata dalla redazione di Brescia Today, intorno alle 18:30 una Lancia Ypsilon, alla guida della quale si trovava un ragazzo di 22 anni, Michael Piloni, si è scontrata frontalmente con un autobus delle Autoguidovie che procedeva nella direzione opposta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i sanitari del 118. I pompieri hanno estratto dalle lamiere il giovane e lo hanno affidato ai medici che, dopo le prime cure, lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore. Purtroppo, nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, Michael è deceduto qualche ora dopo per via dei traumi riportati nel violentissimo impatto. Illeso, invece, come riporta Brescia Today, il conducente dell’autobus, un 50enne. Al momento dell’incidente all’interno del pullman non vi erano passeggeri.

Intervenuti, oltre ai soccorsi, gli agenti della Polizia Stradale che si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente costato la vita al 22enne che lascia i genitori ed un fratello.

Come comunità cristiana e come famiglia dell oratorio ci stringiamo attorno ai familiari e agli amici del giovane… Gepostet von Oratorio S. Giovanni Bosco Pianengo am Freitag, 16. Oktober 2020

Diffusasi la notizia del decesso, numerosi sono stati i messaggi di cordoglio per la famiglia di Michael Piloni, anche sui social network.

