Le parole non bastano per descrivere Cristina Marino e tutta la avvenenza che la caratterizza. La milanese ha sensualità e fascino da vendere.

Visualizza questo post su Instagram •CLOSE UP• #portrait Un post condiviso da Cristina Marino (@cristina__marino) in data: 16 Ott 2020 alle ore 12:43 PDT

Davvero non esistono parole per descrivere il fascino emanato da Cristina Marino. La compagna di Luca Argentero strega i suoi tantissimi ammiratori con un primo piano in bianco e nero, dove spicca quel suo sguardo da far cadere la mascella.

Gli ammiratori della 29enne attrice originaria di Milano sono in estasi. Lei è stupendamente bella ed affascinante, come solo in certi sogni sarebbe possibile ammirare. Tremendamente seducente, incredibilmente attraente, la bionda rivolge gli occhi all’obiettivo e riesce a penetrare la quarta parete. Il risultato? Migliaia di ‘mi piace’ ottenuti in cambio, ed altrettanti innumerevoli commenti di entusiasmo e di tripudio che i suoi ammiratori le stanno lasciando. La Marino è veramente fantastica e vale la pena di vedere gli altri suoi post su Instagram, nella pagina seguente.