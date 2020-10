Dichiarazioni Zorzi a Oppini, interviene mamma Alba Parietti – FOTO

View this post on Instagram

🎥📺 TOMMASO ZORZI A FRANCESCO OPPINI: "SONO INNAMORATO DI TE" Lo scherzo dell'influencer fa infuriare l'amico fraterno Tommaso decide di dare una scossa alla nottata facendo uno scherzo al suo grande amico Francesco, il quale sorprendentemente perde le staffe. L’influencer, davanti a tutti, dichiara infatti di essere innamorato del telecronista. Le reazioni sono le più varie, e se Maria Teresa e Guenda si chiudono in camera con il ragazzo ridendo a crepapelle, il diretto interessato invece rimane prima sbigottito e poi reagisce con rabbia. Francesco infatti, come dichiara durante un successivo chiarimento alquanto concitato, rimane seriamente imbarazzato perché non sa come rispondere a quello che considera un compagno fraterno. Tommaso invece è molto soddisfatto del suo scherzo, e non capisce quale sarebbe la differenza rispetto allo scherzo organizzato a Maria Teresa con Pierpaolo e Guenda. Finisce in mezzo alla discussione anche l’incolpevole Elisabetta, ignara come tutti dello scherzo e invece accusata di aver retto il gioco al ragazzo. I due amici finiscono per scontrarsi in corridoio, perché Francesco ritiene che questo non sia un argomento su cui scherzare, colto dall’incertezza perché incerto su cosa rispondere al ragazzo. Un abbraccio suggella temporaneamente la pace, ma la discussione continua tra le reazioni più varie dei concorrenti.🎥📺 #gfvip #gfvip5 #tommasozorzi #francescooppini