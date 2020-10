Diletta Leotta se la gode in strada, il fisico perfetto – Foto

Diletta Leotta in uno scatto all’aperto, ennesima mossa vincente della splendida catanese su Instagram: solite curve da sballo per lei

Tutti pronti a tuffarci nel weekend, un fine settimana molto atteso soprattutto dagli appassionati di calcio. Sta per riprendere infatti la Serie A, che nonostante le discussioni sui protocolli e i casi di contagio da coronavirus tra i giocatori almeno per il momento prosegue e fornisce una valvola di sfogo nella difficile situazione che tutti stiamo vivendo. Con la ripresa del campionato, rivedremo sui campi anche Diletta Leotta. La splendida catanese ormai è diventato uno dei volti più affermati del giornalismo sportivo e le sue apparizioni su DAZN sono da tempo diventate un cult per i suoi fan. E anche sui social Diletta è ormai diventata protagonista assoluta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Diletta Leotta in vestaglia: un fuoco rosso, non c’è spazio per l’immaginazione – FOTO

Diletta Leotta, anche se fa freddo la scollatura è sempre bene in vista

Anche quest’oggi, la bionda siciliana ci regala uno scatto vietato ai deboli di cuore. Foto all’aperto per lei, che si gode qualche raggio di sole in un autunno che già si è presentato come uno dei più freddi negli ultimi anni. Anche se la temperatura non è particolarmente elevata, si copre con una giacca. E in ogni caso, ci pensa lei stessa a rialzarla immediatamente, con la solita posa accattivante.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Diletta Leotta da infarto immediato: la minigonna è inguinale davvero – FOTO

La scollatura di Diletta, come sempre, non tradisce e attira l’attenzione. Le curve eccezionali della bella siciliana rapiscono come al solito. Il suo gran fisico è una garanzia. A questo punto, aspettiamo soltanto di capire come intenderà stupire, una volta di più, i suoi ammiratori, con l’outfit a bordo campo, per presentare uno dei big match di campionato. La curiosità è molta, basta aspettare ancora qualche ora per saperlo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.