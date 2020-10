Elena Morali, nuda davanti lo specchio di casa fa vedere tutto, divina – FOTO

L’ex pupa del programma di Enrico Papi esibisce una provocante scollatura e degli shorts striminziti per la sua tenuta da lavoro da casa, paradisiaca

Visualizza questo post su Instagram Boom 💥 Fuori tempo massimo 😂😂🙅🏼‍♀️ #shoes #boom #challange Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal) in data: 14 Ott 2020 alle ore 11:08 PDT

Procace, aggressiva e sfrontata. Elena Morali l’abbiamo vista accanto al fidanzato Luigi Favoloso sempre bellissima e in splendida forma, alla puntata di Pomeriggio 5 del 12 ottobre, look castigato e morigerato per lei che è avvezza ad altri tipi di mise decisamente più spinti.

Non solo Instagram dove è seguita da 1,1 milioni fi follower, Elena Morali toglie il fiato anche agli utenti di TikTok: la splendida showgirl apre le gambe ed infiamma i social con un video pubblicato solo due giorni fa ma che continua a far parlare.

Ormai è un trend, non si sa se passeggiero e volatile come tutti gli altri, ma impazza nel social la mania di postare video con cambio d’abito durante il tempo di una canzone: da tuta e maglietta a vestitino sensualissimo, il cambio d’abito di Elena Morali infiamma sia Instagram che TikTok.

Nel video condiviso l’ex pupa effettua un cambio d’abito sensualissimo e nel balletto finale aprendo le gambe s’intravede anche l’intimo (per fortuna) indossato. I follower impazziscono vedendola ed esprimono il loro apprezzamento con più di 3mila like in meno di un’ora. Un balletto sensuale per far ingelosire il fidanzato?

Elena Morali, top e culotte per il suo “smart working” a casa