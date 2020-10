Eleonora Daniele nella bufera, fa un passo indietro e chiede scusa

Seri problemi per Eleonora Daniele che si è trovata vittima di bullismo per via di una sua affermazione su Chiara Ferragni. Ecco cosa è successo

Eleonora Daniele nella bufare social e televisiva per le sue parole contro Chiara Ferragni. La conduttrice di “Storie Italiane” è finta sotto la lente di ingrandimento dei social per le sue “accuse” nei confronti dell’influencer. Il giorno dopo la messa in onda del documentario Unposted sulla vita della Ferragni e la successiva intervista con Simona Ventura, la giornalista aveva sottolineato che la moglie di Fedez aveva fatto poco o nulla per il coronavirus, lei che ha così tante presa sul pubblico.

Pronta la risposta di Fedez su Instagram che visibilmente arrabbiato per l’ennesima accusa gratuita alla moglie ha preso le sue difese ricordando la raccolta fondi attivata da Chiara Ferragni durante il lockdonw che ha permesso la creazione di una terapia intensiva a Milano oltre che il rilancio del turismo in Italia dopo il lockdown con i suoi viaggi.

Accuse della Daniele respinte al mittente e “lavata di faccia” da parte di Fedez che la Daniele non l’ha mai chiamata per nome ma l’ha definita “giornalista del Grande Fratello” che non sa fare il suo lavoro, non si informa e giudica.

Video diventato in pochissimo tempo virale e successive valanghe di critiche, e non solo, nei confronti della giornalista Rai. Botta e risposta social tra i due e poi l’epilogo in diretta tv il giorno seguente.

Eleonora Daniele chiede scusa e chiede aiuto a Fedez

Eleonora Daniele nel pieno della bufera, torna indietro e chiede scusa. Lo fa pubblicamente in diretta tv rivolgendosi alla Ferragni e a suo marito Fedez.

“L’altro giorno, parlando di Chiara Ferragni, in uno spazio dedicato al lancio del suo bel documentario in onda su Rai2, ho dimenticato di ricordare il suo grande impegno nel pieno della pandemia durante il lockdown” ha ricordato. Poi ancora una volta le scuse dopo quelle social, precisando che non c’è polemica e la richiesta di aiuto al rapper.

“Lo sfogo del momento di Fedez ieri sui social ha scatenato inevitabilmente una sorta di bullismo di cui sono stata vittima” ha sottolineato nella puntata di oggi di “Storie Italiane” la Daniele. “Bullismo nei miei confronti, ovviamente. Un fenomeno che, come ben sapete, è molto pericoloso”, ha denunciato precisando che lei con la sua trasmissione di bullismo si occupa quotidianamente combattendo soprattutto gli odiatori da tastiera.

Ecco che così parte l’appello a Fedez: “Sono sicura che Fedez ci aiuterà in questa battaglia. So che è molto attento a questi temi, è un ragazzo intelligente. È un ragazzo che non vuole questo tipo di reazioni”.

Infine un grande abbraccio a Fedez e Chiara come genitori: “Purtroppo spesso arrivano i messaggi negativi e non quelli positivi. So cosa significa essere in gravidanza durante il Covid perché anche io ero incinta e in onda durante l’emergenza”.

