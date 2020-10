Eleonora Pedron. Sguardo di ghiaccio e posa sensuale: incantevole – FOTO

Eleonora Pedron. La meravigliosa Miss Italia 2002 pubblica un semplice selfie su Instagram ma il risultato d’effetto è assicurato. Splendida

Aveva già partecipato al concorso di Miss Italia nel 1999 ma è stato il 2002 l’anno della sua consacrazione. Eleonora Pedron indossò la fascia di reginetta di bellezza donatale da due presidenti di giuria strepitosi e mai dimenticati: Raimondo Vianello e Sandra Mondaini.

Da quel momento ha avuto una carriera in ascesa. Ha imperversato in diversi programmi tra Rai e Mediaset. Dopo 18 anni dalla sua incoronazione, il fascino che la contraddistingue non accenna a sfiorire. E’ rimasta sempre legata al concorso che le ha donato fama e popolarità.

Visualizza questo post su Instagram 10 Ottobre. La mia Bilancia.❤️ @fabiotroiano Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron) in data: 10 Ott 2020 alle ore 1:46 PDT

Celebre anche per la storia d’amore con il campione e pilota di motociclismo Max Biagi (dal quale ha avuto due figli), è attualmente legata all’attore Fabio Troiano. Appaiono spesso insieme negli scatti sui reciproci profili Instagram; legatissimi, il loro amore trapela da ogni singola immagine che condividono con il pubblico. E’ lui spesso l’autore degli scatti più belli che ritraggono la propria amata.

Eleonora Pedron. Fascino senza tempo