Elisa Isoardi dopo trucco e parrucco, uno spettacolo della natura – FOTO

La bellissima Elisa Isoardi, con un post Instagram, ringrazia lo staff di Ballando con le Stelle: dopo trucco e parrucco, è uno spettacolo per gli occhi!

La bella conduttrice Elisa Isoardi, attuale concorrente di Ballando con le Stelle – in coppia con Raimondo Todaro -, ringrazia tramite Instagram lo staff del trucco e parrucco. Nel selfie, che riporta la didascalia “Grazie a tutto il reparto #truccoeparruccorai“, Elisa si mostra sexy e luminosa: con occhi magnetici e sguardo da vera ammaliatrice, come può non far perdere la testa al suo maestro?

Elisa Isoardi e il feeling con Raimondo: c’è del tenero tra i due?