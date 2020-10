Emma Marrone, ciliegie su tutto il corpo. Semplicemente pazzesca – FOTO

Emma Marrone, una delle cantanti più amate e seguite del momento, si mostra in tutta la sua sensualità: ciliegie su tutto il corpo. Il risultato è pazzesco.

Bellissima Emma Marrone. La Giudice di X Factor si fa immortalare in tutta la sua semplicità; poco make-up, dalle tinte nude. I capelli biondi sciolti ed un ciuffo le accarezza il viso che lo copre parzialmente. Lo sguardo è seducente; unico punto di colore sul viso è dato dalle labbra color magenta. Il rossetto mat della cantante si abbina perfettamente all’abito che indossa. Una fantasia particolare, non adatta a tutti, ma su di lei il risultato è semplicemente magnifico: abito blu-viola a maniche ampie lunghe. Allo sfondo ad unica tinta si abbinano delle ciliegie rosse che danno un tocco frizzante all’outfit proposto dalla cantante. Emma insieme alla foto scrive: ciliegie fresche…e scrive dove le sue fans possono trovare l’abito. Emma si sa, è da sempre fonte di ispirazione per proporre outfit alternativi e assolutamente alla moda. I commenti non tardano ad arrivare; tantissime le fans a farle i complimenti sulla sua bellezza. E si sa, i complimenti fatti da una donna valgono doppio.

LEGGI ANCHE –> Alessia Marcuzzi | lei ci svela il suo segreto per essere belle | FOTO

Emma Marrone, icona di stile

Vai su successivo per vedere le foto di Emma

Spulciando tra le storie di Instagram, è possibile scoprire i momenti di vita quotidiana di Emma, seguirla è davvero un piacere; dai momenti di relax in casa prima e dopo il serale di X Factor a momenti di smart working – come scrive la stessa un’ora fa circa – o quando si concede dei momenti gustosi con gelato o crepe alla Nutella. Bellissima quando sulle note di Latina, Emma lascia un video per i suoi follower in tutta la sua bellezza; munita di occhiali da sole dalla forma rotonda in giro per la capitale.

LEGGI ANCHE –> Juliana Moreira | com’è diventata la brasiliana oggi | FOTO

Scelta da numerosi brand come testimonial, Emma è amata ed apprezzata tantissimo. Non resta che continuare a seguirla in Tv nella veste di Giudice di X Factor.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.