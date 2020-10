Federica Pellegrini positiva al Coronavirus

Dopoil virus non si è risparmiato nemmeno in acqua arrivando a colpire la nostra giovane campionessa, Federica Pellegrini. Sarebbe dovuta partire lunedì per Budapest per partecipare alla Isl ( International Swimming League ), considerata ladel nuoto. Le gare durano cinque settimane, fino al 22 novembre, e ci partecipano i più grandi nuotatori al mondo suddivisi in dieci squadre. La nostra giovane campionessa èdella sua quadra, ie avrebbe già dovuto gareggiare martedì.