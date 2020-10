Filippa Lagerback, regina di stile incanta per i suoi look “cozy” – FOTO

Seguitissima sui social ed in tv, Filippa Lagherback è un’icona di stile per moltissime donne che la seguono con stima e ammirazione ogni giorno

Filippa Lagerback è una bellissima donna che però non ama molto essere al centro della scena, condivide poco della sua intimità e quando lo fa è una festa per i follower che la seguono. Lei ama moltissimo il suo cane (che ha anche un profilo social @whiskybossari) e quasi ogni giorno ci delizia con uno scatto in sua compagnia.

Filippa Lagerback è una donna amatissima da milioni di donne ed un’icona di stile per i suoi look sempre elegantissimi e ricercati, outfit ricercati ma sempre molto minimali che la contraddistinguono sempre. Qualche giorno fa a margine di una foto postata su Instagram in cui si definisce simpaticamente “la gatta con gli stivali“, indossa un cappotto midi a quadri (Asos) che sembra davvero un plaid caldissimo e accogliente, un capospalla cozy e chic,che lei accompagna appunto a dei cuissard neri lucidi molto belli.

“Say cheese”, look minimale ed intrigante per Filippa Lagerback