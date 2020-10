Francesca Ferragni sempre più bionda, sfida a Chiara a colpi di spazzola – FOTO

Francesca Ferragni e un nuovo colore di capelli. Primo piano biondissimo e un sondaggio dedicato tutto al suo pubblico

Le donne di casa Ferragni sono ormai conosciutissime e seguitissime come la più nota sorella Chiara. Affianco a lei si sono fatte strada, soprattutto su Instagram, mamma Marina di Guardo, e le sorelle Valentina e Francesca Ferragni. Quest’ultima che è la primogenita è seguita da oltre un milione di followers ma a differenza di Valentina, influencer come Chiara, Francesca porta avanti la sua attività di dentista.

Occhi e capelli chiari proprio l’influencer più famosa al mondo, Francesca è felicemente fidanzata da oltre 10 anni con Riccardo Nicoletta, appassionato di musica e membro di una band rock. E su questo le due sorelle sono molto simili. Le distingue, invece, l’ambito della moda.

Francesca non la segue moltissimo, ama vestirsi in maniera casual indossando soprattutto t-shirt e le converse. Ma nonostante i suoi outfit piacciono molto a chi la segue che apprezza la sua semplicità e il suo essere molto alla mano.

Francesca Ferragni lancia il sondaggio social, si o no?

Francesca Ferragni nella sua semplicità e spontaneità ha coinvolto i suoi followers lanciando un sondaggio in merito alla sua ultima foto. La sorella maggiore delle Ferragni ha scattato un bel primo piano in cui è evidente che la sua chioma sia molto più chiara del solito.

Capelli sempre mossi, sopra le spalle, che però sono decisamente più biondi e luminosi. Come abbiamo detto Francesca, come le sorelle, ha carnagione, occhi e capelli chiari. Forse tra le tutte però era quella leggermente più scura, tra un biondo scuro e un castano chiaro.

Ora ha voluto cambiare ed è diventata biondissima. Una sfida a colpi di spazzola con le sorelle e con la più nota Chiara? Nel mentre chiede il parere ai suoi fans e a corredo della foto scrive: “Guess I’m a blondie now 💁🏼‍♀️ 👍🏻 or 👎🏻?”.

Chiede di rispondere con i pollici in su e in giù e subito arrivano le prime risposte. Diversi sono i pollici in su ma c’è anche chi scrive: “Scura tutta la vita”.

