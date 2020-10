Tutti hanno una giornata no, anche Giulia De Lellis. La influencer spiega per quale motivo ha il morale a terra, ma c’è sempre un motivo per sorridere.

A chi non capita di sentirsi triste? Ed anche Giulia De Lellis segue il suo umore, in particolar modo nel corso di una giornata uggiosa, senza sole e con tante nuvole. Proprio questo è il motivo che ha spinto la 24enne di Lido d’Ostia ad accusare un pò di malinconia.

LEGGI ANCHE –> Bianca Guaccero | l’eleganza che seduce | ‘Quanto sei bella’ | FOTO

Poi però lei stessa annuncia un grande progetto. La De Lellis è una ragazza molto forte caratterialmente, e la prova arriva da uno spiacevole episodio subito di recente. Si tratta di una aggressione che ha visto in alcuni circondarla e cercare di farle del male. Il tutto è accaduto in strada, mentre Giulia era in giro per Milano. “Se poi dovessi parlarvi di tutte le cose brutte riguardo a situazioni come questa che ho dovuto subire nel corso degli ultimi mesi, non se ne esce più”, ha fatto sapere lei. La quale ha anche voluto specificare che la sua volontà è stata quella di non spettacolarizzare quanto successo.

LEGGI ANCHE –> Ornella Muti | profilo della perfezione | ‘Da mettere sulle monete’ | FOTO

Giulia De Lellis, comunque vada è sempre un successo

La apprezzatissima influencer ha anche smentito quanto riportato da alcune testate di gossip, che avevano riportato una notizia falsa. Ovvero che, mentre lei subiva l’aggressione, dei passanti avrebbero ripreso il tutto con i rispettivi smartphone invece di prestarle soccorso. “Niente di vero, anche perché, in tal caso, avrei spaccato loro il telefonino in fronte”. La romana precisa che era presente una sola persona, che tra l’altro le ha dato aiuto nella maniera più delicata ed al tempo stesso solerte possibile.

LEGGI ANCHE –> Barbara D’Urso | voglia di seduzione | lei si scopre tutta | FOTO

Nel frattempo con Andrea Damante le cose sono in stand by. I due erano tornati insieme nella scorsa primavera, durante il lockdown. Poi però in estate sono sorti dei nuovi problemi. E di comune accordo hanno scelto di separarsi, per ora momentaneamente.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.