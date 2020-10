Grande Fratello, la contessa ci ricasca: la frase omofoba che ha indignato il web

Patrizia De Blanck ci ricasca: la frase omofoba che ha indignato il web. Stanotte al Grande Fratello Vip la Contessa ha detto qualcosa che ha fatto infuriare gli utenti di internet

Stanotte è bastato un po’ di casa nel Grande Fratello Vip per scatenare il panico più totale. La serata era cominciata nel migliore dei modi, si stavano divertendo tutti, poi è sceso il gelo quando Tommaso Zorzi ha fatto uno scherzo a Francesco Oppini che avrebbe dovuto soltanto divertire gli inquilini, ma che ha fatto infuriare il figlio di Alba Parietti che ha avuto paura di poter ferire i suoi sentimenti. Lo scherzo si è trasformato in un incubo: i due hanno litigato furiosamente, e quando Francesco si è rifugiato in stanza, Patrizia ha detto una frase che ha fatto arrabbiare gli utenti.

Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck nel mirino dopo la sua esternazione omofoba

“I gay non sono come noi, sono diversi, pensano in un modo diverso” ha detto a Francesco, nella notte. Questa frase ha infuriato tutti sul web, che non ne possono più di questa continua protezione nei confronti della De Blanck che per la terza volta ha detto qualcosa di altamente discriminatorio. Nella notte sono partite nuove petizioni per far avvenire questa squalifica nei confronti di Patrizia: dopo l’ultima frase, sono in molti a volerla fuori da quella casa.

I commenti sui social non si sono affatto sprecati. “Che scusa userà stavolta Signorini per non buttare la Contessa fuori da questa casa? Quello che ha detto è veramente grave e non basta più un rimprovero, Alfonso in quanto direttore dovrebbe prendere dei seri provvedimenti”.