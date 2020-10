Ha vinto la quarta edizione di X Factor, chi è e cosa fa oggi

La vincitrice della quarta edizione di X Factor ha ottenuto un grande riscontro dal pubblico e la sua carriera continua ancora oggi: scopriamo di chi si tratta

Durante la quarta edizione di X Factor, l’ultima trasmessa in Rai prima di passare in modo definitivo a Sky, portò alla vittoria la categoria di Elio che proprio quell’anno debuttò come giudice nel talent. Nella categoria degli Over 25 spiccò Nathalie, giovane cantautrice che aveva avuto modo di dare inizio alla sua carriera artistica ben prima di X Factor. Il programma le diede la possibilità di fare il grande salto. Da sempre appassionata di musica, ha iniziato a studiare canto e a scrivere canzoni in italiano, inglese e francese già a partire dall’adolescenza. Partecipò a diverse competizioni e si ritrovò ad aprire concerti di noti artisti come Max Gazzè e Cristina Donà. Nel 2010 decide di mettersi alla prova nel talent show condotto da Francesco Facchinetti.

Il percorso di Nathalie dopo X Factor

Nel programma Nathalie si è fatta notare oltre che per il suo talento anche per una personalità artistica già parecchio definita. In occasione della semifinale rifiutò di eseguire un inedito scritto da Pacifico per lei preferendo invece rischiare con un suo brano, “In punta di piedi“. Una scommessa che vinse nonostante i dubbi di molti: il singolo debuttò al primo posto nella classifica FIMI. Giunta in finale la cantante ha battuto Nevruz Joku e Davide Mogavero e si è aggiudicata la vittoria della quarta edizione di X Factor.

L’anno successivo è approdata al Festival di Sanremo dove si è conquistata il settimo posto. Il singolo portato all’Ariston, “Vivo sospesa“, ha dato il titolo al suo primo album di inediti al quale è seguito “Anima di vento” e un terzo progetto discografico uscito nel 2018, “Into the Flow“. Nathalie ha avuto l’opportunità di collaborare con diversi artisti di spicco della scena italiana come Raf e Franco Battiato.

La cantante si è fatta conoscere anche a livello internazionale, esibendosi a Parigi e Bruxelles. Lo scorso anno ha portato in tour il suo ultimo album e ha partecipato anche come giudice nel programma “All Together Now“. La sua carriera continua ancora oggi e proprio nelle ultime settimane Nathalie è tornata a portare la sua musica sui palchi italiani.

