I surgelati fanno male? Sfatiamo alcuni falsi miti

Sfatiamo un mito, non sempre i cibi freschi sono migliori di quelli surgelati. Attenzione a leggere bene l’etichetta prima di acquistarli

I surgelati fanno male? In un recente sondaggio realizzato da Doxa su commissione dell’Istituto Italiano Alimenti Surgelati, si capisce che vengono consumati almeno una volta a settimana da un italiano su due, dato in repentina crescita anche dopo il recente lockdown. Il problema però sta nella convinzione (il 69,6% degli intervistati) che i surgelati siano meno nutrienti, se non addirittura nocivi, rispetto al corrispettivo fresco. Sarà vero, o siamo vittime da decenni di un clamoroso equivoco mediatico?

Contrariamente a quanto molti credono, i surgelati posso garantire freschezza e qualità esattamente come i cibi freschi se non addirittura di più: dal momento in cui sono raccolti fino alla surgelazione passano solitamente poche ore in modo che i valori nutritivi rimangono inalterati nell’intero ciclo di vita del surgelato.

Al contrario, sono i cibi freschi spesso conservati a temperatura ambiente nei reparti dei supermercati e a casa nostra, che nell’arco di pochi giorni possono perdere parte dei loro valori nutritivi. Un esempio calzante è il pesce il quale sempre più spesso per mantenere le sue proprietà nutrizionali intatte, dopo essere stato pescato viene pulito, lavato e surgelato direttamente sulle imbarcazioni.

Un altro falso mito sulla qualità dei surgelati riguarda il colore brillante degli ortaggi congelati, che alcuni credono sia dovuto all’utilizzo di coloranti. In realtà la ragione del colore è che, prima della surgelazione, tutte le verdure vengono leggermente scottate per evitare l’attività degli enzimi, aspetto che permette loro di mantenere il colore così vivido ma anche vitamine, proteine e carboidrati, nonché sapore e consistenza.

E’ stato dimostrato che solo alcuni ortaggi a foglia larga verde come gli spinaci o le verze se surgelati rilasciano un grande quantitativo di acqua, e nutrienti, che viene trasformato in ghiaccio e poi quindi perso definitivamente.

Leggere l’etichetta è importante: provenienza, ingredienti e metodo di lavorazione