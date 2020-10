La Vita in Diretta, Alberto Matano non riesce a trattenere le lacrime

Alberto Matano, nella puntata di ieri de La Vita in Diretta non riesce a trattenere le lacrime. La notizia della scomparsa di una persona a lui cara lo turba particolarmente.

Momento delicato per Alberto Matano. Il giornalista ieri nel ricordare a La Vita in Diretta Jole Santelli, Presidente della Regione Campania venuta a mancare nella giornata di ieri, non è riuscito a trattenere le lacrime. Hanno preso il sopravvento le emozioni di tristezza per la scomparsa precoce della ex deputata. «Oggi è un giorno triste, non c’è più…» , la notizia ha scosso davvero tutti, dalla politica al mondo della televisione ed alla gente comune che ha ricevuto questa notizia così all’improvviso. Alberto Matano nello spazio dedicato alla scomparsa della Santelli dichiara: «Oggi è un giorno triste, voglio cominciare ricordando questa donna appassionata, forte, tenace. Ha fatto una lunga carriera politica, poi è tornata nella sua terra, la Calabria, che è anche la mia terra. Ha deciso di lavorare per la sua terra. Jole Santelli se n’è andata questa notte a 51 anni».

LEGGI ANCHE –> Mamma rischia di morire di setticemia, “di mezzo” un tampone

Alberto Matano ed il saluto ai calabresi

Preso dalla forte commozione, il giornalista conclude salutando gli amici calabresi: «È un giorno triste per la Calabria. Un abbraccio a Jole, a tutti i calabresi a tutte le persone che le volevano bene». Anche sul profilo Instagram Ufficiale, Alberto Matano ha voluto ricordare Jole Santelli, tra le sue storie Instagram infatti ha postato una foto della ex deputata ed un saluto, un semplice Ciao Jole ed un cuoricino accanto.

LEGGI ANCHE -> Amadeus e Giovanna, con una telefonata sconvolgono Antonella Clerici

Qualche giorno fa, il giornalista è stato raggiunto da Valerio Staffelli per la consegna del famigerato Tapiro d’Oro per le accuse di maschilismo che la sua ex collega – Lorella Cuccarini – ha rivolto ad Alberto Matano. Il giornalista non si è piegato minimamente a queste provocazioni, ma ha accettato il tapiro.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.