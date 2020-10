L’Eredità, concorrente in imbarazzo: incredibile gaffe della redazione

Imbarazzo a L’Eredità, dove una delle concorrenti pensava di dover dire una bestemmia. Poi risate per stemperare la tensione.

Una domanda piuttosto imbarazzante ha lasciato i telespettatori de L’Eredità con il fiato sospeso. È successo nella puntata di ieri, dove ad una delle concorrenti è stato chiesto di indovinare un’esclamazione non proprio elegante. La ragazza ha sibilato qualcosa nell’imbarazzo generale, poi ha fatto due più due ed ha tirato un sospiro di sollievo. Il suo fraintendimento, tuttavia, ha divertito il pubblico.

L’Eredità, imbarazzo generale: “Ma è una bestemmia?”

“È ‘Porca’ in un’esclamazione”: questa la domanda posta ad una delle concorrenti de L’Eredità. Sullo studio è sceso un imbarazzo generale, mentre Flavio Insinna -che conosceva la risposta- se la rideva sotto i baffi. “Ma è una bestemmia?” è stata la domanda più che lecita della concorrente. Ovviamente si trattava solo di una semplice esclamazione, ma il fraintendimento era piuttosto prevedibile. Molti telespettatori si sono fatti la stessa identica domanda. Flavio Insinna ha poi cercato di non far pesare troppo l’equivoco, buttandola sul ridere. A quel punto è scoppiata l’ilarità generale e la gaffe della redazione è stata presto dimenticata dai presenti.

La risposta era evidentemente “Porca Miseria”, ma la seconda parola (di 7 lettere, con la M come iniziale) lasciava spazio a molti fraintendimenti. Il siparietto ha fatto in pochi tempo il giro del web. Lo screenshot della ragazza in evidente difficoltà è divenuto virale, assumendo, come spesso succede in questi casi, le connotazioni di un vero e proprio meme.

