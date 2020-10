Ludovica Pagani in versione Marilyn, bella da impazzire | FOTO

Ludovica Pagani sensualissima nelle stories: in versione Marilyn è bella da impazzire!

Ludovica Pagani, la splendida influencer e giornalista sportiva – da molti considerata la “rivale” della Leotta -, è sempre meravigliosa sui social. Mostrandosi attraverso le stories di Instagram, la giovane esibisce un trucco marcatissimo, ed un’acconciatura alla Marilyn Monroe: ammiccante e sensuale, i fan non hanno potuto far altro che apprezzare questo “lato piccante” della loro beniamina.

Ludovica Pagani: la biografia dell’influencer e giornalista

La bellissima Ludovica è nata a Bergamo il 25 giugno 1995. Dopo aver terminato gli studi presso il Liceo linguistico, la giovane ha intrapreso la carriera universitaria, iscrivendosi al corso di economia e management presso l’Università di Milano, riuscendo a conquistare la tanto agognata corona d’alloro.

In precedenza, come da lei stesso dichiarato, il suo sogno era quello di iscriversi alla facoltà di giurisprudenza. Successivamente però, spronata anche dagli stessi genitori, la Pagani ha cambiato idea, ipotizzando un eventuale percorso universitario in criminologia. Solo all’ultimo – ed inaspettatamente, verrebbe da aggiungere -, Ludovica ha imboccato la strada di economia.

Gettatasi a capofitto nel mondo dello spettacolo, la prima vera esperienza da giornalista è nella testata locale di Bergamo, “Up“. Dopo collaborazioni con Fashionchannel e Starswis, la Pagani è approdata su Sport Italia, uno dei canali sportivi più seguiti a livello nazionale.

Oltre alla costante attività di influencer, Ludovica si è anche messa alla prova in esperienze del tutto diverse: da opinionista nella trasmissione “Quelli che il calcio”, a conduttrice del programma sportivo “Gokarty”, in onda sempre su Sport Italia, e di quello radiofonico “Versus”, su Rds Next.