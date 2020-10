Maria Pedraza, che sguardo | Impossibile toglierle gli occhi di dosso FOTO

Maria Pedraza ha stupito i suoi tantissimi fan con una foto pubblicata tramite il proprio profilo Instagram: sguardo incredibile

Maria Pedraza ha preso parte poche settimane fa alla presentazione del suo nuovo film, intitolato El Verano Que Vivimos, in uscita nei cinema il prossimo 6 novembre in Spagna. In quell’occasione la famosa attrice de La Casa di Carta ha indossato un vestito che ha fatto risaltare ancor di più la sua bellezza.

Si trattava di un abito di colore nero composto da un body e da una parte trasparente che faceva intravedere le sue splendide gambe. La sua chioma invece ricadeva in parte sulla sua spalla destra e in parte dietro la sua schiena. Quanto agli occhi, erano truccati con un ombretto scuro e brillante. Ed è proprio dei suoi splendidi occhi che torniamo a parlare oggi.

Maria Pedraza, lo sguardo seducente lascia a bocca aperta tutti – FOTO