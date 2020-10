Mercedesz Henger al naturale, come mamma Eva l’ha fatta – FOTO

Mercedesz Henger totalmente al naturale e come mamma Eva l’ha fatto: le foto fanno impazzire i fans, tutti innamorati di lei.

Mercedesz Henger ama mostrarsi ai fans in tantissime versioni: sportiva, elegante, casual, in bikini, con abiti all’ultima moda e outfit particolari. La figlia di Eva Henger, inoltre, si mostra senza problemi sia quando è truccata, come nella foto qui in alto, sia quando è completamente al naturale.

Sempre bellissima, sia quando si mostra al naturale che struccata, stavolta, tra le storie di Instagram, Mercedesz ha pubblicato alcuni filmati in cui si mostra con un look tranquillo e, soprattutto, come mamma Eva l’ha fatta. Come sarà, dunque, Mercedesz al naturale? Sempre bellissima come sottolineano i fans ogni volta che si trovano di fronte una sua foto.

Mercedesz Henger come mamma Eva l’ha fatta: la foto al naturale fa impazzire tutti