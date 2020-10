Morto volto noto de “La prova del cuoco”. Antonella Clerici: “Periodo terribile”

Morta suor Stella della Prova del Cuoco, la francescana era nota per la sua simpatia e la sua passione per la cucina italiana

È morta ieri suor Stella Okadar, la francescana nota per aver partecipato alla trasmissione “La Prova del Cuoco”. A darne l’annuncio sui social è stato il cuoco Andrea Mainardi, con cui nel programma Rai condivideva la rubrica “Il diavolo e l’acqua santa”: “Immensa suor Stella… Mi avevi scritto poco tempo fa per il mio papà, e adesso sono io che scrivo a te. Il diavolo e l’acqua santa, quante risate, avevi sempre una parola per tutti… Riposa in pace. Il tuo diavoletto”.

La francescana di origini bosniache si era fatta amare dal pubblico prendendo parte anche ad altre trasmissioni televisive come “Mattina in famiglia” dove per tre anni si è occupata della rubrica “Quel che passa il convento”.

LEGGI ANCHE -> Coronavirus, il vaccino cinese è sicuro e stimola gli anticorpi

Antonella Clerici ha espresso il suo dispiacere in un post pubblicato su Instagram: “È un periodo davvero terribile… ciao Suor Stella sei nel tuo Paradiso. Era troppo forte, simpatica, carismatica me l’aveva presentata Sonia Bruganelli“.

Suor Stella Okadar è stata autrice di alcuni libri di cucina, citiamo “Quel che passa il convento” e “Il dragoncello e l’acqua santa“, inoltre era insegnante presso l’Istituto Sacro Cuore di Roma. Attivissima anche per il sociale, suor Stella era volontaria presso il carcere di Regina Coeli.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.