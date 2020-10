Naike Rivelli, un tris di ricordi con mamma Ornella e la nonna – FOTO

Naike Rivelli è molto nostalgica in questi momenti, dove ha messo da parte la sua sensualità e ha dato spazio a ricordi mozzafiato

La web influencer, protagonista e professionista indiscussa della più “illegale” sensualità, Naike Rivelli ha messo alla luce la parte nostalgica del suo cuore. Già da un pò di tempo a questa parte, sul suo profilo Instagram si vedono in giro alcune foto che ripercorrono il suo cammino di vita.

La Rivelli dimostra che durante la crescita non è mai stata abbandonata al caso, ma ha sempre trovato qualcuno sulla strada, che si assicurasse che crescesse in maniera sana. Il riferimento a mamma Ornella ha già avuto il suo spazio, ma Naike ha deciso di non fermarsi ad esaltare le doti di chi aveva al suo fianco h24, scavando il più a fondo possibile, nella “miniera” dei ricordi.

L’occasione è quella giusta e corrisponde proprio nel momento in cui è venuta a mancare la “dolcissima” nonna, una seconda mamma per lei, con la quale ha vissuto momenti davvero commoventi, che hanno accompagnato la sua crescita personale.

Dalle passeggiate in giro per i parchi, in viaggio sugli aerei, fino agli spettacoli teatrali, la nonna di Naike l’ha sempre resa partecipe delle sue avventure. E la web influencer non ha fatto altro che riproporre un tris di foto su Instagram dove lei, insieme a lei e a mamma Ornella, ripercorre i tratti più importanti della sua infanzia, fino alla sua completa realizzazione di “donna”.

La nonna per lei è stata un punto di riferimento assoluto, così come per mamma Ornella. Un “trio” di femminilità, fatte l’una per l’altra. Indimenticabile uno degli ultimi ritratti prima della scomparsa della “nonnina”, che Naike ricorda con il cuore “straziato”, tra le mani.

Uno scatto tra sorrisi e attimi di convivialità, con la dolce nonna, seduta accanto a mamma e nipote, con un bicchiere di champagne tra le mani e una torta al cioccolato per i suoi 91 anni.

Altro istante di festa con l’anziana di famiglia al centro dell’attenzione e nipote e pronipote ai suoi lati. Insomma per Naike questi momenti di nostalgia meritano di essere celebrati con ricordi al “miele” e per una persona di nobile animo, quale è stata la nonna, non possono finire nel dimenticatoio, di punta in bianco: “Buon viaggio nonnina”

