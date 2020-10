Serie A quarta giornata Napoli Atalanta dove vederla e chi scenderà in campo. Le scelte di Rino Gattuso e Gasperini e tutte le info sul match.

Il campionato riprende dopo la sosta dettata dagli impegni delle varie nazionali ad ottobre. Si scende in campo al ‘San Paolo’ per Napoli Atalanta, partita valevole per la 4/a giornata di Serie A. Si tratta già da un paio di stagioni di una sfida da zona Champions, data la crescita esponenziale della compagine orobica ed il conclamato ruolo di pretendente allo scudetto che denota gli azzurri. I quali sono andati vicini a compiere l’impresa in un paio di circostanze in passato.

L’Atalanta scende a Napoli da capolista, con un ruolino di marcia impressionante che consta di 9 punti conseguiti con 14 gol segnati e 5 subiti. I padroni di casa hanno invece subito una penalizzazione di un punto ed un 3-0 al tavolino a sfavore, dopo i fatti dettati dall’incontro non giocato ad inizio mese contro la Juventus. Non è una decisione definitiva e si attende il verdetto del ricorso d’urgenza inoltrato dal club campano. Sono 49 i precedenti a Fuorigrotta, con 33 vittorie del Napoli, 10 pareggi e 6 successi dell’Atalanta. L’ultima gara al ‘San Paolo’ è il 2-2 del 30 ottobre 2019, che vide gli azzurri uscire furenti dal campo per delle clamorose scelte arbitrali a sfavore nonostante la Var.

Napoli Atalanta dove vederla: canali ed orario del match

Partita Napoli Atalanta dove vederla. La partita si giocherà alle ore 15:00 di sabato 17 ottobre e verrà trasmessa da Sky Sport ai seguenti canali.

Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre)

Sky Sport (numero 251 del satellite).

Inoltre il match sarà fruibile pure sulla app per abbonati SkyGo, utilizzabile su pc, smarphone e tablet sia Android che iOS. Poi anche NowTv, tramite acquisto di appositi pacchetti, darà la possibilità di assistere alla partita in tv dal vivo.

Serie A Napoli Atalanta probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen

All. Gattuso

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; D. Zapata

All. Gasperini

